أوكيو للنفط تعتزم تطوير مشروع للوقود الأخضر في عمان مع كونسورتيوم

قال مطورون في قطاع الطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء، إن كونسورتيوم يضم شركة النفط العمانية المملوكة للدولة "أوكيو" سيطور مشروعا للطاقة المتجددة في الدولة الخليجية قادرا على إنتاج ملايين الأطنان سنويا من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون.

وببلوغ المشروع كامل طاقته، سيتألف من 25 غيغاوات من الطاقة الشمسية المتجددة وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين.

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يتزايد اعتبار ما يعرف بالهيدروجين الأخضر، الذي ينتج عن طريق تحليل الماء إلى عنصرين باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وقود المستقبل لتقليل انبعاثات الكربون التي تنجم عن الوقود الأحفوري.

الأعضاء الآخرون في الكونسورتيوم هم إنتركونتننتال إنرجي التي مقرها هونج كونج، وهي شركة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وإنرتك، وهي شركة تعمل في استثمار وتطوير الطاقة النظيفة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية.

وقال البيان "سيساعد المشروع على إحداث تحول لقاعدة المهارات والخبرات الفنية في مجال الطاقة المتجددة بسلطنة عمان، مما يوفر عددا كبيرا من الوظائف مرتفعة القيمة مع تشييد الموقع وتشغيله".

وتسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى تنويع مصادر اقتصاداتها من خلال استحداث قطاعات ومصادر إيرادات جديدة، وهو ما يشمل دفعة كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة.

وتعتزم أبوظبي إنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، وتعمل السعودية على مشروع هيدروجين بخمس مليارات دولار في منطقة الأعمال نيوم ذات التقنية العالية.