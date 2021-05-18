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عقود النفط الآجلة تعود للانخفاض رغم التفاؤل بإعادة فتح اقتصادات أميركا وأوروبا

أسعار النفط

عقود النفط الآجلة تعود للانخفاض رغم التفاؤل بإعادة فتح اقتصادات أميركا وأوروبا

النفط ارتفع بنسبة 35٪ تقريبًا هذا العام

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دبي - العربية.نت

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هبطت العقود الآجلة للنفط حوالي دولارين ليصل سعر خام برنت إلى 67.28 دولار للبرميل والخام الأميركي إلى 64.30 دولار للبرميل.

تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت دون مستوى الـ 70 دولارا للبرميل في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بعد أن كانت مرتفعة في بداية التعاملات حيث ارتفع سعر خام برنت مخترقاً حاجز 70 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 5 مارس، مع تزايد التفاؤل بشأن توقعات الطلب في مناطق رئيسية مثل الولايات المتحدة، وسط آمال في تعافي الطلب بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا مما عوض أثر المخاوف من زيادة إصابات كوفيد-19 في آسيا.

أُعيد فتح الاقتصاد البريطاني أمس الاثنين، وبدأت أوروبا في إعادة فتح المدن والشواطئ. واستمر تراجع عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، ورفعت نيويورك شرط وضع الكمامة لمن تلقوا اللقاحات.

وفي وقت سابق بلغ خام برنت ‭‭‭70‬‬‬ دولارا للمرة الأولى منذ ‭‭‭15‬‬‬ مارس/آذار، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي وقتها 32 سنتا أو 0.5%، إلى 66.59 دولار للبرميل.

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وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للسمسرة "الاقتصادات تتسارع مجددا.. هذا الحماس يأخذ شكل تصور عام بأن التعافي الاقتصادي سيقترن قريبا بتعافي الطلب على النفط".

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا "الارتفاع إلى 70 دولارا سيؤدي إلى عمليات شراء أكثر انتظاما وسيصل بسعر البرميل إلى ‭‭‭71.50‬‬‬ دولار بسرعة كبيرة".

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