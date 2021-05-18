بشراكة دولية.. أرامكو تطلق برنامجاً ضخماً للأمن الرقمي بصناعة النفط والغاز

قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، إنها أطلقت برنامجا للأمن الإلكتروني بصناعة النفط والغاز بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وشركة سيمنس إنرجي.

وأضافت أرامكو على تويتر أن البرنامج يضم أكثر من 40 لاعبا رئيسيا بالقطاع، ويستهدف "تطوير مرجع لأفضل الممارسات السيبرانية".

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يستقر حاسوب أرامكو السعودية الفائق، الدمام 7، وسط طقس صحراوي بالمنطقة الشرقية في المملكة، ويعتبر قوياً جدًا لدرجة أن مهندسي الحاسوب يستخدمون بطاريات خارجية مع ماء لتبريد الحرارة التي يولدها، وذلك بدلاً من وحدات تكييف الهواء المعتادة والتي تستخدم في الحواسيب العادية.

ويعد حاسوب الدمام 7 من بين أفضل 10 حواسيب فائقة على مستوى العالم والأكثر قوة في الشرق الأوسط، كما أنه نقلة نوعية للشركة وللمملكة العربية السعودية، بحيث سيُتيح لأرامكو السعودية إعادة تعريف العلاقة بين العوالم المادية والرقمية بالإضافة إلى قدرته على دراسة الأرض بشكل لا مثيل له من قبل، وذلك من خلال تمكين تصوير طبقات الأرض بدقة عالية وتحسين عمليات تقييم احتياطيات النفط والغاز.

أعلنت شركة أرامكو السعودية للتطوير التابعة لشركة أرامكو السعودية، في ديسمبر الماضي، عن عقد شراكة مع شركة غوغل لتقديم الخدمات السحابية (غوغل كلاود) ذات الأداء والسرعة العاليين لعملاء المؤسسات في المملكة العربية السعودية.

وقالت أرامكو السعودية، إنه ستتم إضافة المملكة لشبكة مناطق منصات غوغل السحابية العالمية كجزء من اتفاقية التحالف الاستراتيجي التي وقعتها الشركة مع غوغل كلاود الشهر الجاري، وستقوم بدورها غوغل كلاود بإنشاء وتشغيل منطقة خدمات سحابية جديدة في المملكة، فيما سيتم إنشاء شركة جديدة لتوفير الحلول الخدمات السحابية للعملاء، مع التركيز على قطاع الأعمال داخل المملكة.

وستمكّن منطقة الخدمات السحابية الجديدة، الشركات والمنظمات في جميع أنحاء المملكة من تعظيم وجودها السوقي، مع توفير منتجات وخدمات رقمية بصورة أسرع وأكثر موثوقية.