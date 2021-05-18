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توقعات بعودة إنتاج النفط الصخري الأميركي للارتفاع في يونيو

نفط أميركا مناسبة
أحد حقول النفط الأميركية
النفط

توقعات بعودة إنتاج النفط الصخري الأميركي للارتفاع في يونيو

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في توقعات شهرية أمس الاثنين، إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 26 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران إلى حوالي 7.73 مليون برميل يوميا.

وستكون هذه الزيادة الأولى في ثلاثة أشهر.

وقالت الوكالة الحكومية إن أكبر زيادة من المنتظر أن تأتي من برميان، أكبر حقل منتج للنفط الصخري في البلاد، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج 54 ألف برميل يوميا إلى حوالي 4.59 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس آذار 2020.

وأضافت أن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في كل الأحواض الكبيرة الأخرى تقريبا، ومن بينها حوض باكن في نورث داكوتا ومونتانا وأيضا حوض إيجل فورد في جنوب تكساس. وفي باكن من المتوقع أن يهبط الإنتاج سبعة آلاف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2020 .

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة من المنتظر أن ينخفض للشهر الثالث على التوالي في يونيو حزيران، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وأضافت أن مجمل إنتاج الغاز سينخفض بحوالي 100 مليون قدم مكعبة يوميا إلى 83.60 مليار قدم مكعبة يوميا في يونيو حزيران.

ويقارن ذلك مع مستوى قياسي شهري بلغ 86.9 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر كانون الأول 2019.

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