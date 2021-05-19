.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عقود النفط تخسر دولارين.. برنت إلى 66.14 دولار للبرميل

إحدى مصافي النفط في الهند (رويترز(
إحدى مصافي النفط في الهند (رويترز)
أسعار النفط

عقود النفط تخسر دولارين.. برنت إلى 66.14 دولار للبرميل

تجدد مخاوف الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء، بفعل تجدد مخاوف الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا، ومخاوف من ارتفاع التضخم ما قد يدفع الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النمو الاقتصادي.

وانخفضت العقود الآجلة أكثر من دولارين، إذ تراجع برنت إلى 66.14 دولار للبرميل والخام الأميركي إلى 62.83 دولار.

هذه أكبر شركات النفط والغاز في العالم من حيث الإيرادات قصص خاصة النفط هذه أكبر شركات النفط والغاز في العالم من حيث الإيرادات

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 77 سنتا أو 1.2% إلى 64.72 دولار للبرميل، وذلك بعدما فقدت 1.2% يوم أمس.

وكان ارتفاع خام برنت إلى 70 دولارا مدفوعا بالتفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا، وهما من أكبر مستهلكي النفط في العالم. لكنه تراجع في وقت لاحق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وتايوان وفيتنام وتايلاند، مما دفع إلى موجة جديدة من فرض القيود على الحركة.

وقالت فاندانا هاري محللة شؤون الطاقة لدى فاندا إنسايتس في سنغافورة: "برهنت تعاملات الأمس مجددا على أن مستوى 70 دولارا يشير إلى ارتفاعات غير منطقية".

وأضافت: "لا يزال تقييم آفاق الطلب العالمي ينطوي على صعوبة لأن عمليات استئناف الأنشطة والقيود في جميع أنحاء العالم ربما تكون الأكثر اختلافا منذ بداية الجائحة".

وتسببت أيضا الضبابية بشأن التضخم في جعل المستثمرين يقللون انكشافهم على الأصول الأكثر مخاطرة مثل النفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير "جلدها"
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد