أكبر عملية شراء منذ شهور.. شركة صينية تشتري 12 مليون برميل نفط

قالت مصادر في قطاع النفط اليوم الأربعاء إن رونغ شنغ بتروكيميكال، الذراع التجارية لشركة التكرير الصينية الخاصة تشجيانغ بتروكيميكال، اشترت 12 مليون برميل من النفط الخام من خلال مناقصة فورية في أكبر عملية شراء منذ شهور.

وأضافت المصادر أن بتروتشاينا باعت 6 ملايين برميل، في حين باعت كل من يونيبيك وتوتال وسينوكيم مليوني برميل.

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وأفادت أن الشراء شمل خامات من الشرق الأوسط هي مربان وعمان وزاكوم العلوي ومزيج داس والبصرة الخفيف.

يذكر أن الصفقة هي أكبر عملية شراء لرونغ شنغ في شهر واحد بالسوق الفورية منذ عدة أشهر وتمثل ضعف الكمية التي حصلت عليها شركة التكرير عبر مناقصتها الشهرية في أبريل نيسان، بحسب بيانات تجارة جمعتها رويترز.