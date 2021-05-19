.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أكبر عملية شراء منذ شهور.. شركة صينية تشتري 12 مليون برميل نفط

ميناء نفطي في الصين (رويترز)
ميناء نفطي في الصين (رويترز)
النفط

أكبر عملية شراء منذ شهور.. شركة صينية تشتري 12 مليون برميل نفط

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر في قطاع النفط اليوم الأربعاء إن رونغ شنغ بتروكيميكال، الذراع التجارية لشركة التكرير الصينية الخاصة تشجيانغ بتروكيميكال، اشترت 12 مليون برميل من النفط الخام من خلال مناقصة فورية في أكبر عملية شراء منذ شهور.

وأضافت المصادر أن بتروتشاينا باعت 6 ملايين برميل، في حين باعت كل من يونيبيك وتوتال وسينوكيم مليوني برميل.

وأفادت أن الشراء شمل خامات من الشرق الأوسط هي مربان وعمان وزاكوم العلوي ومزيج داس والبصرة الخفيف.

يذكر أن الصفقة هي أكبر عملية شراء لرونغ شنغ في شهر واحد بالسوق الفورية منذ عدة أشهر وتمثل ضعف الكمية التي حصلت عليها شركة التكرير عبر مناقصتها الشهرية في أبريل نيسان، بحسب بيانات تجارة جمعتها رويترز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير "جلدها"
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد