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ارتفاع مخزونات النفط الأميركية وهبوط مخزونات الوقود

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ارتفاع مخزونات النفط الأميركية وهبوط مخزونات الوقود

مخزونات الخام زادت 1.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 14 مايو

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام زادت 1.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 14 مايو أيار لتصل إلى 486 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.

وارتفع استهلاك مصافي التكرير للخام بمقدار 96 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وزادت معدت تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية.

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وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين الأميركية هبطت مليوني برميل الأسبوع الماضي إلى 234.2 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 886 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل إلى 132.1 مليون برميا مقابل توقعات بانخفاض قدره 386 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أيضا أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط الأسبوع الماضي بمقدار 587 ألف برميل يوميا إلى 3.11 مليون برميل يوميا.

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