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الطاقة الدولية: نستهدف خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050

فاتح بيرول مدير عام الوكالة الدولية للطاقة
فاتح بيرول مدير عام الوكالة الدولية للطاقة
النفط

الطاقة الدولية: نستهدف خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050

ينبغي على المستثمرين ألا يمولوا مشاريع جديدة للنفط والغاز والفحم

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دبي - العربية.نت

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قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء، إن الحكومات حول العالم يجب أن تتعاون لتحقيق هدف خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.

وجاءت تعليقات بيرول بعد يوم من نشر الوكالة تقريرا قال إنه ينبغي للمستثمرين ألا يمولوا مشاريع جديدة للنفط والغاز والفحم.

وأضاف بيرول في قمة كولومبيا العالمية للطاقة أن حكومات مثل الولايات المتحدة يجب أيضا أن ترسل "إشارة شديدة الوضوح" إلى المستثمرين من أجل زيادة الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة.

كان بيرول حضّ منتجي النفط، في بداية جائحة كورونا على بذل المزيد من الجهود للحد من تأثير فيروس كورونا على السوق النفطية، لأن الطلب لن يتعافى سريعا، بالنظر إلى حجم الفائض في المخزونات العائمة.

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