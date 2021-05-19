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صادرات إيران النفطية تتوقف بالكامل بسبب الصين

نفط إيراني
نفط إيراني
النفط

صادرات إيران النفطية تتوقف بالكامل بسبب الصين

تراجع الطلب من الصين يوقف صادرات إيران من النفط تماما لبعض الوقت

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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خلصت ثلاثة تقييمات إلى أن صادرات النفط الإيرانية، التي كانت في اتجاه صعودي تزامنا مع إحراز المحادثات تقدما في اتجاه إحياء اتفاق 2015 النووي، انخفضت منذ بداية مايو/ أيار، مما يعكس تراجع الطلب من الصين.

وترتفع صادرات النفط الإيرانية منذ أواخر 2020 رغم تشديد العقوبات الأمريكية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تولت إدارة جو بايدن السلطة في يناير/ كانون الثاني، متعهدة بالانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية الذي انسحب منه ترمب.

وقال مصدر تجاري في 14 مايو/ أيار إن بترو لوجستكس، التي تتتبع تدفقات النفط، أبلغت عملائها بأن صادرات الخام الإيرانية انخفضت لبعض الوقت إلى الصفر في مايو / أيار، من حوالي 703 آلاف برميل يوميا في أبريل/ نيسان، عازية ذلك إلى تباطؤ تسليمات مصافي التكرير الصينية المستقلة.

وقالت بترو لوجستكس التي مقرها جنيف لرويترز أمس الثلاثاء إن الرقم يجري تحديثه مع ظهور مزيد من المعلومات.

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