نوفاك يرى عجزاً نفطياً عالمياً رغم تزايد إصابات كورونا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء، إن هناك عجزا نفطيًا في السوق العالمية رغم تسجيل بعض الدول زيادة في عدد الإصابات بكوفيد-19.

وأضاف نوفاك للصحافيين "هناك بالتأكيد عجز في السوق، مما يساعد على تقليل الفائض (في مخزونات النفط) المتبقي من العام الماضي، ليصل بها تدريجيا إلى مستوى متوسط خمس سنوات".

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واعتبر أن "أسعار النفط مستقرة، وهو ما يعني أن السوق متوازنة مع زيادة طفيفة في الطلب على الإمدادات".

تراجع خام برنت 1.9% الأربعاء إلى 67.42 دولار للبرميل، متأثرا بتجدد مخاوف الطلب مع تنامي وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في آسيا، لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول تتوقع تعافيا قويا في الطلب في 2021 بسبب نمو في الصين والولايات المتحدة.

واتفقت أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، في أبريل على تخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط اعتبارا من مايو. ومن المقرر عقد اجتماعهم المقبل في الأول من يونيو.