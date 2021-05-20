النفط قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع والأعين على التدفقات الإيرانية

ظل خام برنت مستقرًا بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بعد ركود أوسع في السوق، حيث يراقب المستثمرون احتمالية زيادة المعروض الإيراني في وقت تعيد "أوبك+" المزيد من الإمدادات إلى السوق.

ولم تتغير العقود الآجلة في لندن - التي ارتفعت لفترة وجيزة فوق 70 دولارًا للبرميل في وقت سابق هذا الأسبوع - كثيرًا بعد انخفاضها بنسبة 3٪ يوم أمس الأربعاء، ويحوم خام "برنت" حول 66 دولاراً للبرميل، فيما خام "تكساس الوسيط" الأميركي فوق 63 دولاراً.

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وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من إحياء الاتفاق النووي الذي سيسمح بتدفق المزيد من النفط الخام من الدولة العضو في منظمة "أوبك".

لا يزال النفط مرتفعًا بنسبة 30٪ تقريبًا هذا العام، مع تسارع التعافي من جائحة Covid-19 في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، بينما لا يزال شراء شحنات النفط الخام من قبل دول مثل الصين قوياً.

ومع ذلك، فإن احتدام الجائحة في أنحاء آسيا هو تذكير دائم بأن الانتعاش من المتوقع أن يكون غير منتظم ووعراً، حيث أدت الموجة الثانية من الإصابات في الهند إلى خفض مبيعات البنزين والديزل بنسبة تصل إلى 20٪ لأكبر شركة تكرير هندية "إنديان أويل كورب"، مما أدى إلى خفض معدلات معالجة النفط.

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة ING Group لـ"بلومبرغ": "نظرًا لخطر إعلان صفقة نووية مع إيران، إلى جانب المخاوف بشأن تطورات Covid-19 في آسيا، نعتقد أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي".

وأضاف أن التوقعات على المدى المتوسط ​​تبدو صعودية، وسيتوسط سعر خام برنت 70 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من هذا العام.

وقال إنريكي مورا، مسؤول الاتحاد الأوروبي عن تنسيق الدبلوماسية للمحادثات النووية في فيينا، إنه يتوقع عودة جميع الأطراف إلى اتفاق عام 2015 قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو.

وعادت إيران بالفعل للإنتاج، وقالت إنها ستصدر النفط قريباً من ميناء جديد، مما سيسمح للبلاد بتجاوز مضيق هرمز.

في غضون ذلك، قدمت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، أول نظرة على تأثير وقف خط أنابيب شركة كولونيال بايبلاين الذي تعرض لهجوم سيبراني. وقد تراجعت مخزونات البنزين على مستوى البلاد بنحو مليوني برميل الأسبوع الماضي، على الرغم من أن إمدادات الوقود في ساحل الخليج الأميركي قفزت بأكبر قدر على الإطلاق مع تعطل خط الأنابيب.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.3 مليون برميل.