مصدران: امتثال أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط 113% في أبريل

قال مصدران من أوبك+ لرويترز إن امتثال مجموعة منتجي النفط لتخفيضات الإنتاج في أبريل/نيسان بلغت 113%.

يأتي ذلك بانخفاض طفيف عن 115% في مارس/آذار.

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واتفقت أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، في أبريل على تخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط اعتبارا من مايو. ومن المقرر عقد اجتماعهم المقبل في الأول من يونيو.

كان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال إن روسيا لم تمتثل لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط في أبريل نيسان بنسبة 100%، لكن موسكو ستسعى للالتزام به، وفق ما نقلت وكالة "أنباء إنترفاكس".

إلى ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الطلب على النفط سيتجاوز إنتاج كبار المنتجين بفضل التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كوفيد-19 عالميا.