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بعد خسائر 3 أيام.. النفط يقفز متأثرا بمخاوف إعصار في خليج المكسيك

نفط مناسبة
منشأة نفطية
النفط

بعد خسائر 3 أيام.. النفط يقفز متأثرا بمخاوف إعصار في خليج المكسيك

الرئيس الإيراني: واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والمصارف والشحن الإيرانية

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نيويورك - رويترز

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قفزت أسعار النفط 2% الجمعة بعد 3 أيام من الخسائر مدفوعة بعاصفة تتشكل في خليج المكسيك لكنها في طريقها لتسجيل خسائر أسبوعية مع تأهب المستثمرين لعودة الخام الإيراني عقب إعلان مسؤولين بأن طهران والقوى العالمية أحرزت تقدماً في المحادثات المرتبطة بالاتفاق النووي.

وختم خام برنت الجلسة مرتفعا 1.33 دولار بما يعادل 2% عند 66.44 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.64 دولار أو 2.65% ليتحدد سعر التسوية عند 63.54 دولار للبرميل.

وكان المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة قد قال إن فرص تحول عاصفة تتشكل فوق غرب خليج المكسيك إلى إعصار تصل إلى 40% خلال اليومين المقبلين.

وأثرت على المكاسب توقعات باحتمال إضافة إيران مليون برميل خام أو أكثر يوميا لإنتاج النفط في وقت لاحق من الصيف الجاري.

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وتراجع الخامان نحو 3% خلال الأسبوع بعدما قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والمصارف والشحن الإيرانية.

لكن لا يزال يشعر المستثمرون بتفاؤل إزاء انتعاش الطلب هذا الصيف بعدما تسمح برامج التحصين من الوباء في أوروبا والولايات المتحدة للمزيد من الناس بالسفر.

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