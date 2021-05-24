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"غولدمان ساكس" يتوقع اختراق النفط لـ80 دولاراً حتى مع عودة صادرات إيران

أسعار النفط

"غولدمان ساكس" يتوقع اختراق النفط لـ80 دولاراً حتى مع عودة صادرات إيران

أسواق النفط باتت تحتسب عودة الإنتاج الإيراني بحلول نهاية الصيف

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، أن الظروف الداعمة لأسواق النفط ستبقى هي الأقوى، حتى لو عاد الإنتاج الإيراني إلى الأسواق.

وأشار البنك إلى أن أسواق النفط باتت تحتسب عودة الإنتاج الإيراني بحلول نهاية الصيف، إلا أنها وحتى الآن، لا تعكس الطلب المتوقع على النفط مع تسارع عمليات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وعودة الاقتصادات للعمل بطاقتها القصوى.

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ووسط كل هذه التقديرات، يرى غولدمان ساكس أن سعر خام برنت سيصل إلى 80 دولارا للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وفي أبريل الماضي، توقع فريق أبحاث السلع في "غولدمان ساكس" أن ترتفع أسعار السلع 13.5% خلال الأشهر الستة المقبلة مع العدول عن القيود المرتبطة بفيروس كورونا وانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.

وتوقع البنك أن يرتفع سعر مزيج برنت إلى 80 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 77 دولارا خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال: "نتوقع أكبر قفزة للطلب على النفط على الإطلاق، زيادة 5.2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة المقبلة"، مشيرا إلى تسارع التطعيمات في أوروبا وتحرير الطلب الكامن على السفر.

وتابع أن تخفيف قيود السفر الدولية في مايو أيار سيقود لتعافي الطلب على وقود الطائرات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.

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