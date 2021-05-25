إنتاج الصين من النفط يرتفع 3.4 % في أبريل

ارتفع إنتاج الصين من النفط الخام بنسبة 3.4% على أساس سنوي إلى 16.41 مليون طن في نيسان (أبريل) الماضي، بحسب بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء.

وذكرت الهيئة أن حجم الإنتاج في نيسان (أبريل) يسجل ارتفاعا بنسبة 4.3% عن المستوى المسجل في الفترة نفسها من عام 2019، ما يضع متوسط النمو السنوي للعامين الماضيين عند 2.1%.

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وخلال الأشهر الأربعة الأولى، نما إنتاج الصين من النفط 1.9% على أساس سنوي إلى 65.63 مليون طن، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الصينية.

وكواحدة من أكبر مشتري النفط في العالم، استوردت الصين 40.36 مليون طن من النفط الخام في الشهر الماضي، بانخفاض 0.2% على أساس سنوي. وتمت معالجة إجمالي 57.9 مليون طن من النفط الخام في نيسان (أبريل)، بزيادة 7.5% على أساس سنوي.

واحتفظت السعودية بمكانتها في صدارة موردي النفط الخام إلى الصين، للشهر الثامن على التوالي، بحسب ما أوردته بيانات من الجمارك الصينية أخيرا.

ووفقا لـ"رويترز"، تباطأت واردات الصين من الخام في نيسان (أبريل)، بينما انخفضت الواردات من الإمارات.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين أمس، أن الشحنات من السعودية بلغت 6.47 مليون طن الشهر الماضي، أو 1.57 مليون برميل يوميا، مسجلة أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر).

وتراجعت الواردات من روسيا أيضا في نيسان (أبريل)، مقارنة بالشهر السابق إلى 6.3 مليون طن، أو 1.53 مليون برميل يوميا، وذلك بالتزامن مع تراجع مشتريات الخام الصينية، إذ واجهت المصافي تراجعا في هوامش الربح.

إلى ذلك أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أن الصين شهدت نموا متسارعا في توليد الطاقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأضافت أن "حجم توليد الطاقة في البلاد ازداد بنسبة 16.8%، على أساس سنوي خلال الفترة ما بين يناير وأبريل، ليصل إلى 2.53 تريليون كيلو واط ساعي".

وارتفع الرقم بنسبة 10.9%، مقارنة بالمستوى في عام 2019، ما مكن متوسط النمو للفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) من الوصول إلى 5.3% لعامي 2020 و2021.

وفي نيسان (أبريل) الماضي وحده، قامت الصين بتوليد 623 مليار كيلو واط ساعي من الطاقة، بزيادة 11% على أساس سنوي، حيث بلغ متوسط حجم توليد الطاقة 20.77 مليار كيلو واط ساعي يوميا.

وخلال نيسان (أبريل) أيضا، ازدادت الطاقة الحرارية بنسبة 12.5% على أساس سنوي، فيما ازدادت الطاقة المولدة بقوة الرياح بنسبة 21.1 على أساس سنوي، وفق البيانات.

وشهدت البلاد نموا مطردا في إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، إذ ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بنسبة 11.6% على أساس سنوي ليبلغ 70.2 مليار متر مكعب خلال الفترة المذكورة، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء.

وزاد ذلك الرقم بنسبة 23.1% مقارنة بمستوى 2019، ليبلغ متوسط معدل النمو لفترة يناير- أبريل 10.9% لعامي 2020 و2021.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي 16.9 مليار متر مكعب، بزيادة 7% على أساس سنوي، فيما وصل متوسط الإنتاج اليومي 560 مليون متر مكعب.

وزادت واردات البلاد من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الأربعة الأولى بنسبة 22.4% على أساس سنوي لتبلغ 39.46 مليون طن، بحسب الهيئة.