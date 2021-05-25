بعد قفزة 3%.. النفط يتدعم من انحسار التوقعات لتخمة إيرانية

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن قفزت أكثر من 3% في الجلسة السابق مع انحسار توقعات المستثمرين لعودة مبكرة لصادرات إيران النفطية إلى أسواق الخام العالمية.

نزلت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 68.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 1004 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 3% أمس الاثنين. وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.6% لتسجل 65.63 دولار للبرميل، بعد صعودها 3.9% في الجلسة السابقة.

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ومن المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا هذا الأسبوع. انتعشت حظوظ المحادثات بعد أن مددت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاق مراقبة للبرنامج النووي الإيراني.

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال الأحد إن الولايات المتحدة غير متأكدة بعد إن كانت إيران ستمتثل إلى التزاماتها النووية بما يسمح برفع العقوبات حتى مع إحراز تقدم في المحادثات الجارية.

وقال كومرتس بنك في مذكرة "يبدو أن السوق لم تعد تتوقع عودة الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب، وبالتالي عودة صادرات النفط الإيرانية سريعا إلى السوق العالمية."