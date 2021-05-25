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ميتسوبيشي باور تؤسس نشاطا جديدا لتوربينات الغاز في دبي

توربينات غاز
توربينات غاز
اقتصاد دبي

ميتسوبيشي باور تؤسس نشاطا جديدا لتوربينات الغاز في دبي

يمكن للمنظومة العمل بمزيج من 30% هيدروجين و70% غاز طبيعي

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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قالت ميتسوبيشي باور، وهي شركة تابعة لميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، اليوم الثلاثاء إنها أسست نشاطا جديدا لتوربينات الغاز في دبي.

ستركز وحدة الدورة المركبة لتوربينات الغاز على بيع توربينات غاز مبردة بالهواء من الفئة جيه، والتي يمكنها العمل بمزيج من 30% هيدروجين و70% غاز طبيعي.

وقالت الشركة إن هذه التكنولوجيا يمكن أن تلعب دورا في مساعدة البلدان في شتى أنحاء أوروبا على تحقيق أهداف جعل صافي الانبعاثات عند الصفر.

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