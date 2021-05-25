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نوفاك: روسيا تعرض على السعودية التعاون في إنتاج الهيدروجين

طاقة

نوفاك: روسيا تعرض على السعودية التعاون في إنتاج الهيدروجين

نائب رئيس الوزراء الروسي: لدينا مقترح لإنشاء مجموعة عمل معنية بطاقة الهيدروجين

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دبي - العربية.نت

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عرض نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، التعاون مع السعودية في إنتاج الهيدروجين، وذلك خلال حديثه في اجتماع اللجنة الوزارية الروسية السعودية المشتركة. وقال نوفاك "لدينا مقترح لإنشاء مجموعة عمل معنية بطاقة الهيدروجين".

يكتسب الهيدروجين أهمية كوقود صديق للبيئة مستقبلا، ويُطرح كوسيلة لتخليص قطاعات الصناعات الثقيلة والنقل كثيفة الانبعاثات من الكربون.

وأطلقت السعودية قبل أشهر، أكبر مشروع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، بالاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين والأمونيا، كما لديها مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأزرق، الذي يعتمد على الوقود التقليدي، مع تقنيات إضافية لاختزان الكربون.

وأفاد نوفاك أن لدى روسيا والسعودية إمكانيات هائلة لتطوير مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.

وفي يناير الماضي، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن بلاده تخطط للتعاون مع السعودية في قطاع الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي والبطاريات. وأشار لومير، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في يومه الثاني، إلى أن استثمارات ضرورية ستقدم لذلك.

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