أسواق النفط تتخطى مخاوف إمدادات إيران.. وبرنت قرب 69 دولاراً

استقر النفط اليوم الأربعاء وجرى تداوله داخل نطاق ضيق وسط تفاؤل حيال تحسن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، لكن احتمال عودة النفط الإيراني للأسواق يضغط على الأسعار.

وارتفع خام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 68.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:39 بتوقت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا أي أقل من 0.1% إلى 66.08 دولار.

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وقال المحلل لدى آي.ان.جي وارين باترسون "يتحسن الطلب الفعلي في أوروبا والولايات المتحدة، إذ إن تباطؤ حالات كوفيد الجديدة يدعم نشاط التنقل".

وساهم موسم الرحلات الصيفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ورفع قيود فيروس كورونا في زيادة الطلب، ونتيجة لذلك انخفضت مخزونات الخام والوقود في الاسبوع الماضي حسب مصدرين استنادا لبيانات معهد البترول الأميركي.

ووفقا للمصادر، أشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام هبطت 439 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من مايو أيار.

وتراجعت مخزونات البنزين مليوني برميل ونواتج التقطير 5.1 مليون برميل.

ويراقب المتعاملون في السوق عن كثب المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة التي قد تقود لرفع العقوبات عن قطاع الطاقة بإيران وعودة النفط الإيراني للسوق.

وعبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي عن تفاؤله إزاء توصل طهران إلى اتفاق قريبا رغم أن كبير المفاوضين الإيرانيين حذر من أنه ما زالت هناك قضايا خطيرة لم تُحل.

وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل نيسان للاتفاق على الخطوات التي يتعين على طهران وواشنطن اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

وقال محللون إن طهران يمكنها ضخ إمدادات إضافية بما بين مليون ومليوني برميل يوميا للسوق في حالة التوصل لاتفاق ورفع العقوبات.