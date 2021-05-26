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"غازبروم" الروسية تستأنف إمدادات الغاز إلى تركيا عبر "بلو ستريم"

غازبروم
غازبروم
طاقة

"غازبروم" الروسية تستأنف إمدادات الغاز إلى تركيا عبر "بلو ستريم"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شركة "غازبروم" الروسية، قولها أمس الثلاثاء، إنها استأنفت إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر خط أنابيب بلو ستريم.

وكان عملاق الغاز الروسي قد علق تشغيل خط الأنابيب لإجراء صيانة مقررة في 12 مايو أيار. وكان من المتوقع أن تنتهي عملية الصيانة في 27 مايو أيار، بحسب "رويترز".

من ناحية أخرى، أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، الاثنين، أن بلاده يمكن أن تحفر المزيد من الآبار في إطار تنقيبها عن الغاز في شرق البحر المتوسط، وهي المنطقة التي أثارت عمليات البحث والتنقيب التركية فيها خلافاً مع اليونان وقبرص العام الماضي.

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وذكر دونميز أن تركيا فتحت بالفعل ثماني آبار تنقيب في المنطقة، مضيفاً أنه على الرغم من وجود آثار غاز طبيعي فإنه لا يوجد اكتشاف له أهمية اقتصادية.

يذكر أن التوترات تصاعدت بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، وهما من دول الاتحاد الأوروبي، حول موارد الطاقة والسيادة في شرق البحر المتوسط في أغسطس، عندما رافقت فرقاطات تابعة للبحرية التركية وأخرى تابعة للبحرية اليونانية سفن التنقيب.

وفي مارس، أوفى قادة الاتحاد الأوروبي بوعد قطعوه عام 2016 بتعزيز التجارة مع تركيا، لكنهم حذروا من فرض عقوبات عليها، إذا استأنفت التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ في عام 2023 الضخ من احتياطي للغاز الطبيعي في البحر الأسود يمثل أكبر كشف تركي إلى الآن. وإذا كان الغاز المستخرج منه بكميات اقتصادية، فإن ذلك قد يعني انتهاء اعتماد تركيا على واردات الطاقة من روسيا وإيران وأذربيجان.

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