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حقل نفطي عراقي يبدأ اختباراً لرفع الإنتاج بـ30 ألف برميل

حقل القرنة النفطي في العراق
حقل القرنة النفطي في العراق
اقتصاد العراق

حقل نفطي عراقي يبدأ اختباراً لرفع الإنتاج بـ30 ألف برميل

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البصرة – رويترز

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ذكر بيان اليوم الخميس أن حقل غرب القرنة-2 النفطي الذي تطوره شركة لوك أويل الروسية في العراق، بدأ عملية اختبار لزيادة الإنتاج بواقع 30 ألف برميل يوميا في بادئ الأمر.

وفي خزان جديد في حقل غرب القرنة-2، بدأ بئر تم حفره حديثاً في إنتاج عشرة آلاف برميل يوميا، ومن المفترض أن يتم تشغيل بئرين أخريين في غضون 3 أشهر، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج 30 ألف برميل يوميا.

وقال بيان صادر عن شركة نفط البصرة الحكومية، إنه بموجب خطة التطوير المتفق عليها بين شركة لوك أويل ووزارة النفط العراقية، فإن الهدف النهائي للمشروع هو زيادة الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل في اليوم. ولم يحدد البيان جدولاً زمنياً لذلك.

بدوره، أفاد اثنان من مديري حقل النفط، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن غرب القرنة-2 ينتج نحو 400 ألف برميل في اليوم، وبالتالي فقد يرفع المشروع الإنتاج في النهاية إلى المثلين تقريباً.

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