بين مخاوف إمدادات إيران وتوقعات الطلب.. النفط متماسك قرب 70 دولاراً

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة، وظل خام برنت متماسكا قرب مستوى 70 دولاراً للبرميل، إذ قوبلت بيانات اقتصادية إيجابية من أميركا، وتوقعات بانتعاش قوي للطلب العالمي، بمخاوف حيال زيادة الإمدادات من إيران عند رفع العقوبات.

وبحلول الساعة 1125 بتوقيت غرينتش، صعد برنت 24 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 69.70 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5% إلى 67.20 دولاراً للبرميل.

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قال أويجن فاينبرج المحلل لدى كومرتس بنك: "بدعم البيانات الاقتصادية الجيدة والإقبال على المخاطرة من جانب المستثمرين في الأسواق المالية، يتجه برنت من جديد إلى مستوى 70 دولارا للبرميل المهم نفسيا".

وأضاف: "المخاوف بشأن الطلب التي سببتها الجائحة تنحسر بفعل التفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين".

ويتجه برنت وغرب تكساس الوسيط كلاهما لتسجيل مكاسب أسبوعية بـ4% و5% على الترتيب.

ويتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام، بدعم موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد برامج التطعيم واسعة النطاق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقدمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، الدعم أيضا، إذ انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار 2020، وهو ما جاء أفضل من التوقعات.

غير أن المكاسب حدت منها الاستثناءات المتعلقة بعودة النفط الإيراني إلى الأسواق.

وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل نيسان، للتوصل إلى خطوات يتعين على طهران وواشنطن اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية، من أجل العودة إلى الامتثال الكامل لاتفاق إيران النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية.