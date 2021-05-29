نفط الكويت.. ترقب دعوة 11 شركة استشارية للمنافسة بمجال التنقيب

ذكرت مصادر نفطية مسؤولة، لوسائل إعلام محلية، أن شركة نفط الكويت طلبت الاستعانة بمستشار فني عالمي للمساعدة في تقديم الاستشارات الفنية في مجال التنقيب عن النفط وتطوير الإنتاج، ويشمل نطاق عمل المستشار كذلك تطوير النفط الثقيل والنفط والغاز الصخري وأي مشروع متخصص آخر في مجال التنقيب والإنتاج حسب ما تطلبه الشركة طوال مدة العقد التي تستمر لنحو 5 سنوات.

وقالت المصادر بحسب صحيفة الأنباء إن شركة نفط الكويت من المقرر أن تدعو نحو 11 شركة عالمية للمشاركة في الممارسة، والتي يتوقع أن تغلق في 23 أغسطس 2021، على أن يكون تاريخ 16 يونيو المقبل آخر موعد لتلقي الأسئلة من الشركات المشاركة.

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وأوضحت أن العقد من المتوقع أن يشمل تقديم خدمات التحليل الزلزالي للمكامن النفطة وتفسيرها ودراسات الاستكشافات المتكاملة والتحليل الجيولوجي والدراسات الجيوكيميائية ونمذجة الأحواض والتفسير البتروفيزيائي وهندسة المكامن والمحاكاة ودراسة المكامن المتكاملة وإدارة المياه في الآبار.

وبينت أن الاستشاري مطالب بتوفير القوى العاملة المؤهلة وذات الخبرة للخدمات، ويجب أن يتمتع المستشارون أو الخبراء بالخبرة والكفاءة اللازمة لإجراء التحليل الجيولوجي والجيوفيزيائي والبتروفيزيائي والجوانب البترولية وهندسة المكامن لأنشطة الاستكشاف والإنتاج من خلال دمج جميع تخصصات الاستكشاف والإنتاج.

و يجب أن يكون المستشارون وكبار المتخصصين قد عملوا في قطاعات النفط الرئيسية ولديهم خبرة واسعة في المشروع فيما يتعلق بجميع مراحل دورة E&P من الاستكشاف إلى الإنتاج الميداني الناضج وكذلك الاستكشاف غير التقليدي الذي يشمل النفط والغاز الصخري.

وحول أبرز الشركات النفطية العالمية المؤهلة، قالت المصادر إن من بينها شركات: Fugro Robertson، بتروتيل، وNEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST، وهاليبرتون، وتارجت أويلفيلد، وBEICIP-FRANLAB، وسنرجي جي بي ليمتد، وشركة آر بي إس إنرجي، وأخيرا شركة QUANTUM RESERVOIR IMPACT.