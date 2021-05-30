.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ريستاد إنرجي: احتياطات شركات النفط الكبرى ستنضب خلال هذه الفترة

النفط

ريستاد إنرجي: احتياطات شركات النفط الكبرى ستنضب خلال هذه الفترة

ما لم تتوصل إلى اكتشافات كبرى جديدة تعوّض ما يتم إنتاجه

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت وكالة الطاقة الدولية خلاصة مفاجئة مؤخراً، قالت فيها إنه لا بد من وقف كامل الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز، للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

لكن تقريراً حديثاً لشركة ريستاد إنرجي الاستشارية خرج بخلاصة مخالفة تماماً، مفادها أنه مهما تراجع الاستهلاك العالمي للنفط بسبب التحول نحو الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستهلاك، ستظل هناك حاجة إلى استثمارات هائلة لتلبية الطلب بحلول منتصف القرن.

المفارقة أن الجهتين تتوقعان انخفاضاً كبيراً للطلب على النفط في العقود الثلاثة المقبلة، ليصل إلى 24 مليون برميل يومياً في توقعات وكالة الطاقة، أو 36 مليون برميل يومياً في توقعات ريستاد.

ستاندرد أند بورز: تراجع عجز موازنات الخليج إلى النصف في 2021 قصص خاصة اقتصاد الخليج ستاندرد أند بورز: تراجع عجز موازنات الخليج إلى النصف في 2021

وذلك مقارنة بنحو 97 مليون برميل يومياً يتوقع أن يصل إليها الطلب هذا العام.

لكن ما سيقلب الموازين هو النضوب السريع لاحتياطات شركات النفط العالمية الكبرى المعروفة باسم Big oil، وهي إكسون موبيل وbp وشل وشيفرون وتوتال وeni.

إذ وفقاً لتقديرات ريستاد إنرجي، سيتراجع إنتاج آبار النفط لدى هذه الشركات بأكثر من 20% سنوياً في المتوسط، لتنضب احتياطاتها المتبقية خلال أقل من 15 سنة، ما لم تتوصل إلى اكتشافات كبرى جديدة تعوّض ما يتم إنتاجه.

ولمواجهة هذا الواقع تحتاج صناعة النفط العالمية إلى حفر آلاف الآبار الجديدة في الحقول القائمة، إضافة إلى تطوير نحو 900 بئر نفط جديدة بموارد إجمالية تصل إلى نحو 150 مليار برميل. وهذا يتطلب استثمارات جديدة ضخمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟ أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد