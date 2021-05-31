ارتفاع سعر البيع الرسمي للخام العماني إلى 66.4 دولار في يوليو

أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الاثنين، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في يوليو/تموز سيرتفع 3.30 دولار إلى 66.4 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي لشحنات يوليو/تموز من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش على مدار مايو/أيار لعقد شهر أقرب استحقاق.

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وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 66.10 دولار للبرميل في يوليو/تموز، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.30 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم أغسطس/آب في نهاية يونيو/حزيران لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أغسطس/آب.