الإمارات: زيادة في أسعار الوقود خلال يونيو

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود بالإمارات، أمس، عن تسجيل أسعار البنزين بمشتقاته "سوبر 98" و"خصوصي 95"، و"إي بلس 91"، ارتفاعا في مؤشراتها اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، بقيمة تصل إلى 9 فلوس للتر، فيما يسجل سعر لتر الديزل ارتفاعاً بقيمة 13 فلساً، مقارنة بأسعار مايو الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين من نوع سوبر 98 من 2.3 درهم خلال مايو، ليصل إلى 2.38 درهم في يونيو، بزيادة بلغت ثمانية فلوس، فيما يسجل سعر لتر البنزين "خصوصي 95" زيادة من سعر 2.18 درهم، ليصل إلى 2.27 درهم، بزيادة قدرها تسعة فلوس، فيما يرتفع سعر لتر "إي بلس 91" من 2.11 درهم ليصل إلى 2.19 درهم.

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وسجل سعر لتر الديزل ارتفاعاً من 2.17 درهم للتر سابقاً، ليصل إلى 2.3 درهم، بارتفاع 13 فلساً اعتباراً من بداية يونيو المقبل. يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.