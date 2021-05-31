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بنك سوداني يطلق أول صكوك خضراء لتمويل مشاريع طاقة متجددة

اقتصاد السودان
الخرطوم
اقتصاد السودان

بنك سوداني يطلق أول صكوك خضراء لتمويل مشاريع طاقة متجددة

عبر صندوق قيمته 4.75 مليار جنيه.. سيجري تقسيمه لصكوك بـ 500 جنيه للصك الواحد

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القاهرة - رويترز

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أطلق بنك سوداني صندوقا استثماريا يعرض ما قال إنها أول صكوك خضراء في البلاد بهدف تمويل طاقة متجددة للاستخدام التجاري.

والصندوق البالغ قيمته 4.75 مليار جنيه سوداني (11.3 مليون دولار) أطلقته شركة سنابل للأوراق المالية، وهي فرع لبنك الخرطوم، لتمويل إنتاج 55 ميجاوات ساعة يوميا من الكهرباء لصناعات مثل الزراعة والتعدين، بحسب نشرته الترويجية.

ولا تصل الكهرباء إلى أكثر من 60% من سكان السودان ولا تنتج البلاد ما يكفي لتغطية الاستهلاك الحالي، بحسب تقديرات للأمم المتحدة.

وتزايدت انقطاعات الكهرباء بشكل متكرر على مدار الاثني عشر شهرا الماضية في حين أن وقود الديزل لمولدات الكهرباء غالبا ما يكون شحيحا وأكثر تكلفة بعد تخفيضات للدعم مؤخرا.

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وكان لهذا تأثير على صناعات تتراوح من الزراعة إلى الرعاية الصحية ودفع الكثيرين إلى السعي إلى مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية على أساس فردي.

والصندوق الاستثماري، الذي تم إطلاقه في شراكة مع شركة النهضة للتنمية المستدامة والشركة العربية الأفريقية، سيجري تقسيمه إلى صكوك بقيمة 500 جنيه سوداني للصك الواحد.

وجرى استثمار حوالي 500 مليون دولار في الطاقة الشمسية في السودان لإنتاج سنوي قدره 500 ميجاوات ساعة، بحسب سوريست انفستمنت وهي إحدى بضع شركات تنشط في القطاع.

ويواجه القطاع المصرفي في السودان إعادة تنظيم واسعة بينما البلد في طور الخروج من عقود من عزلة اقتصادية وعقوبات.

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