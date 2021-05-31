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سجلات تكشف وصول شحنة من نفط إيران إلى السواحل الأميركية

ناقلة نفط إيرانية
ناقلة نفط إيرانية
النفط

سجلات تكشف وصول شحنة من نفط إيران إلى السواحل الأميركية

ثاني شحنة من النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة منذ عام 1991

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سنغافورة - رويترز، العربية.نت

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أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أنه تم تسجيل وصول شحنة حجمها 1.033 مليون برميل من النفط الخام الإيراني للشواطئ الأميركية في مارس آذار، فيما تعد ثاني شحنة من النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة منذ عام 1991.

وتم تسجيل الشحنة في بيانات إدارة معلومات الطاقة، الصادرة في أواخر الأسبوع الماضي، والتي تغطي الشهر الذي أعقب مصادرة السلطات الأميركية ناقلة النفط أكيلياس التي كانت ترفع علم ليبيريا، والتي كانت تنقل نفطا خاما إيرانيا.

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ولم تكشف إدارة معلومات الطاقة عن تفاصيل أخرى عن الشحنة الإيرانية.

وأظهرت بيانات الشحن لـ"ريفينيتيف أيكون"، أن ناقلة النفط أكيلياس أفرغت شحنتها في ميناء جالفيستون الأميركي على الخليج في مارس آذار.

وتوافقت المصادرة مع العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي، وتصنيف الولايات المتحدة لعدد من الجماعات الإيرانية كمنظمات إرهابية.

وتسببت شحنات النفط الإيرانية في مواجهة دبلوماسية بين إيران وفنزويلا والولايات المتحدة، قبل عام، إذ أن كلتا الدولتين خاضعتان لعقوبات أميركية.

وكانت بيانات تتبع السفن أفادت وقتها بأن 5 ناقلات تحمل وقودا إيرانيا لفنزويلا اقتربت من البحر الكاريبي.

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