مصادر: لجنة أوبك+ تثبت توقعها لنمو طلب على النفط في 2021

قال مصدران من أوبك+ اليوم الاثنين، إن اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المجموعة قد أبقت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 دون تغيير عند حوالي 6 ملايين برميل يوميا.

واجتمعت اللجنة اليوم لتقييم العوامل الأساسية للسوق قبيل اجتماع وزاري غدا الثلاثاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+.

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ومن المتوقع أن تلتزم "أوبك" وحلفاؤها بقرار زيادة الإنتاج في يوليو، في اجتماع الثلاثاء، وفقًا لمسح أجرته "بلومبرغ" الأسبوع الماضي.

ويستعد النفط لتحقيق مكاسب لثاني شهر على التوالي، حيث تقود الولايات المتحدة والصين وأجزاء من أوروبا انتعاشًا قويًا للطلب من جائحة Covid-19، على الرغم من عودة الفيروس في جميع أنحاء آسيا.