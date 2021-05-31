.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصادر: لجنة أوبك+ تثبت توقعها لنمو طلب على النفط في 2021

أوبك مناسبة
أوبك
أوبك بلس

مصادر: لجنة أوبك+ تثبت توقعها لنمو طلب على النفط في 2021

اجتمعت اللجنة الفنية اليوم تمهيداً لاجتماع المجموعة الثلاثاء

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدران من أوبك+ اليوم الاثنين، إن اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المجموعة قد أبقت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 دون تغيير عند حوالي 6 ملايين برميل يوميا.

واجتمعت اللجنة اليوم لتقييم العوامل الأساسية للسوق قبيل اجتماع وزاري غدا الثلاثاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+.

ومن المتوقع أن تلتزم "أوبك" وحلفاؤها بقرار زيادة الإنتاج في يوليو، في اجتماع الثلاثاء، وفقًا لمسح أجرته "بلومبرغ" الأسبوع الماضي.

ويستعد النفط لتحقيق مكاسب لثاني شهر على التوالي، حيث تقود الولايات المتحدة والصين وأجزاء من أوروبا انتعاشًا قويًا للطلب من جائحة Covid-19، على الرغم من عودة الفيروس في جميع أنحاء آسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
دراسة أوروبية: نمتلك دليلًا على تصنيع فيروس كورونا في الصين
دراسة أوروبية: نمتلك دليلًا على تصنيع فيروس كورونا في الصين
اكتشف المزيد