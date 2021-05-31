.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصادر: 10.5 مليون برميل إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز

انتاج روسيا النفطي
إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بلغ 10.45 مليون برميل يوميا
النفط

مصادر: 10.5 مليون برميل إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز

متابع الغاء المتابعة

موسكو – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر مطلعة على البيانات النفطية اليوم الاثنين، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بلغ 10.45 مليون برميل يوميا على مدار الفترة من الأول إلى الثلاثين من مايو أيار، دون تغير يذكر عن مستوى أبريل نيسان البالغ 10.46 مليون برميل يومياً.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب للتعليق.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، مع تركيز السوق على اجتماع خاص بسياسة إمدادات "أوبك+" متوقع في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وأي تعليق حول احتمال عودة المعروض الإيراني.

معطيات جديدة تطلق يد "أوبك بلس" في رسم مستقبل سوق الطاقة قصص خاصة أوبك بلس معطيات جديدة تطلق يد "أوبك بلس" في رسم مستقبل سوق الطاقة

ويتداول برنت فوق 69 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك نحو 67 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 0.8% في تداولات الجمعة.

ومن المتوقع أن تلتزم "أوبك" وحلفاؤها بقرار زيادة الإنتاج في يوليو، عندما تجتمع المنظمة غدا الثلاثاء، وفقاً لمسح أجرته "بلومبيرغ" الأسبوع الماضي.

وفي حين أن ارتفاع الطلب يدفع الأسعار إلى الأعلى، فإن احتمال زيادة تدفق براميل النفط من إيران في حالة إحياء الاتفاق النووي يعيق التوقعات.

قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا في تغريدة على تويتر، إن إيران والقوى العالمية استأنفت المناقشات، مضيفاً أن هناك تفاهماً بين الدول المعنية على أن "الجولة الحالية يجب أن تكون نهائية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
هل السفر من دول الخليج مسموح إلى المغرب؟.. هذه شروط بطاقة المسافر هل السفر من دول الخليج مسموح إلى المغرب؟.. هذه شروط بطاقة المسافر
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد