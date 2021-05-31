مصادر: 10.5 مليون برميل إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز

قالت مصادر مطلعة على البيانات النفطية اليوم الاثنين، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بلغ 10.45 مليون برميل يوميا على مدار الفترة من الأول إلى الثلاثين من مايو أيار، دون تغير يذكر عن مستوى أبريل نيسان البالغ 10.46 مليون برميل يومياً.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب للتعليق.

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إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، مع تركيز السوق على اجتماع خاص بسياسة إمدادات "أوبك+" متوقع في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وأي تعليق حول احتمال عودة المعروض الإيراني.

ويتداول برنت فوق 69 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك نحو 67 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 0.8% في تداولات الجمعة.

ومن المتوقع أن تلتزم "أوبك" وحلفاؤها بقرار زيادة الإنتاج في يوليو، عندما تجتمع المنظمة غدا الثلاثاء، وفقاً لمسح أجرته "بلومبيرغ" الأسبوع الماضي.

وفي حين أن ارتفاع الطلب يدفع الأسعار إلى الأعلى، فإن احتمال زيادة تدفق براميل النفط من إيران في حالة إحياء الاتفاق النووي يعيق التوقعات.

قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا في تغريدة على تويتر، إن إيران والقوى العالمية استأنفت المناقشات، مضيفاً أن هناك تفاهماً بين الدول المعنية على أن "الجولة الحالية يجب أن تكون نهائية".