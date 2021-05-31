وزير النفط الإيراني: زيادة إنتاجنا من النفط ستعزز أمننا

بلغة تحمل في طياتها الكثير من الثقة والتفاخر، أكد وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زنغنه أن إنتاج إيران يمكن أن يصل بسهولة إلى 6.5 مليون برميل يومياً عند رفع العقوبات الأميركية.

وقال زنغنه اليوم الاثنين، إن زيادة إنتاج النفط الإيراني ستعزز النفوذ السياسي للبلد الذي يجري محادثات مع القوى العالمية لرفع العقوبات الأميركية التي تمنعه من الضخ بطاقته الكاملة منذ 2018.

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ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله "زيادة طاقة إنتاج النفط الإيراني تعزز أمن إيران ونفوذها السياسي. النفط ليس مجرد قوة اقتصادية".

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد انسحب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 وأعاد فرض العقوبات على طهران قبل 3 سنوات.

بالمقلب الآخر، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أنه تم تسجيل وصول شحنة حجمها 1.033 مليون برميل من النفط الخام الإيراني للشواطئ الأميركية في مارس آذار، فيما تعد ثاني شحنة من النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة منذ عام 1991.

وتم تسجيل الشحنة في بيانات إدارة معلومات الطاقة، الصادرة في أواخر الأسبوع الماضي، والتي تغطي الشهر الذي أعقب مصادرة السلطات الأميركية ناقلة النفط أكيلياس التي كانت ترفع علم ليبيريا، والتي كانت تنقل نفطا خاما إيرانيا.

ولم تكشف إدارة معلومات الطاقة عن تفاصيل أخرى عن الشحنة الإيرانية.

وأظهرت بيانات الشحن لـ"ريفينيتيف أيكون"، أن ناقلة النفط أكيلياس أفرغت شحنتها في ميناء جالفيستون الأميركي على الخليج في مارس آذار.

وتوافقت المصادرة مع العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي، وتصنيف الولايات المتحدة لعدد من الجماعات الإيرانية كمنظمات إرهابية.

جدير بالذكر أن إيران شحنت سراً كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين أكبر المشترين لنفطها في الشهور الأخيرة.