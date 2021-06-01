أوبك بلس تتفق على تخفيف تخفيضات إنتاج النفط في يونيو ويوليو

قال مصدر إن مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وحلفاءها المعروفة بـ "أوبك بلس" اتفقت على التقيد بالخطط الحالية لتخفيف تخفيضات إنتاج النفط في يونيو ويوليو.

وأضاف المصدر أن المجموعة التي عقدت اجتماعها اليوم الثلاثاء، لم تناقش سياسة الإنتاج لشهر أغسطس، وقررت عقد الاجتماع الوزاري التالي في الأول من يوليو.

مادة اعلانية

ومن المقرر أن يرتفع إنتاج "أوبك بلس" الجماعي من النفط بمقدار 350 ألف برميل يوميا في الفترة الممتدة بين شهري مايو ويونيو 2021، ثم يرتفع إلى 440 ألف برميل يوميا في شهر يوليو المقبل.

وتخفف السعودية تدريجيا تخفيضاتها الأحادية الإضافية بمقدار مليون برميل يوميا بدءا بزيادات شهرية في الإنتاج تبلغ 250 ألف برميل يوميا في شهر مايو و350 ألف برميل في شهر يونيو الجاري و400 ألف برميل يوميا في شهر يوليو المقبل.

وكانت أوبك بلس قد قررت في أبريل/ نيسان إعادة 2.1 مليون برميل يوميا من المعروض إلى السوق بين مايو/ أيار ويوليو / تموز، توقعا لارتفاع الطلب العالمي رغم تنامي إصابات فيروس كورونا في الهند.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال اجتماع أوبك بلس الوزاري، الذي عقد اليوم الثلاثاء، إن حملات التطعيم العالمية ستفضي إلى مزيد من استعادة التوازن بأسواق النفط.

وأضاف أن الطلب الأميركي والصيني على النفط يتحسن، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن الأفق مازال غائما.

وعلى صعيد آخر، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن الاقتصاد العالمي يتعافى.

وأشاد بتوزيع لقاحات كوفيد-19 عالميا، قائلا إنه سيدعم إمكانية الحركة وتنقلات الأفراد. وأوضح أن تعاون أوبك بلس يعود بالنفع على سوق النفط العالمية.