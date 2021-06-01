إيني تجري محادثات للاستحواذ على أصول بي.بي النفطية بالجزائر

قالت ثلاثة مصادر إن بي.بي وإيني تجريان محادثات حول مستقبل أصولهما بقطاع النفط والغاز في الجزائر، حيث تكثف المجموعتان جهودهما لإعادة تركيز أعمالهما لمعالجة تراجع الهوامش وتزايد الديون وضغوط المناخ.

وتعمل أكبر شركتين للطاقة في أوروبا على تقليص محافظ النفط والغاز لديهما للاحتفاظ فقط بالأصول التي من المرجح أن تكون مربحة وإعادة توزيع رأس المال للانتقال إلى الطاقة النظيفة مع تصاعد حالة عدم اليقين التي تحيط بالطلب المستقبلي على الوقود الأحفوري.

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وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت الشركتان أنهما في محادثات لتكوين مشروع مشترك لإدارة عملياتهما المشتركة في أنغولا.

وقالت المصادر، إن بي.بي وإيني في مرحلة مبكرة من محادثات تهدف لاستحواذ المجموعة الإيطالية على أصول بي.بي في الجزائر.