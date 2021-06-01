.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إيني تجري محادثات للاستحواذ على أصول بي.بي النفطية بالجزائر

بريتيش بتروليوم - بي بي
شركة بي بي
النفط

إيني تجري محادثات للاستحواذ على أصول بي.بي النفطية بالجزائر

تكثف المجموعتان جهودهما لإعادة تركيز أعمالهما لمعالجة تراجع الهوامش وتزايد الديون وضغوط المناخ

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت ثلاثة مصادر إن بي.بي وإيني تجريان محادثات حول مستقبل أصولهما بقطاع النفط والغاز في الجزائر، حيث تكثف المجموعتان جهودهما لإعادة تركيز أعمالهما لمعالجة تراجع الهوامش وتزايد الديون وضغوط المناخ.

وتعمل أكبر شركتين للطاقة في أوروبا على تقليص محافظ النفط والغاز لديهما للاحتفاظ فقط بالأصول التي من المرجح أن تكون مربحة وإعادة توزيع رأس المال للانتقال إلى الطاقة النظيفة مع تصاعد حالة عدم اليقين التي تحيط بالطلب المستقبلي على الوقود الأحفوري.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت الشركتان أنهما في محادثات لتكوين مشروع مشترك لإدارة عملياتهما المشتركة في أنغولا.

وقالت المصادر، إن بي.بي وإيني في مرحلة مبكرة من محادثات تهدف لاستحواذ المجموعة الإيطالية على أصول بي.بي في الجزائر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحول علمي لا يصدق.. تحول علمي لا يصدق.. "كان أعمى واستعاد بصره"!
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد