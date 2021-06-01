روسيا ترحب بامتناع واشنطن عن فرض عقوبات على نورد ستريم 2

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الكرملين رحب يوم الثلاثاء بقرار الولايات المتحدة الامتناع عن فرض عقوبات على خط أنابيب نورد ستريم 2 للغاز الطبيعي.

ونقلت إنترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف قوله إن روسيا لا تخطط للتوقف عن إرسال الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا، مضيفا أن الكرملين يتوقع زيادة في إمدادات الغاز الروسي إلى القارة.

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وفي الشهر الماضي، كشفت مصادر أميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تتراجع عن العقوبات المفروضة على الشركة الروسية والمدير التنفيذي الذي يشرف على بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي إلى ألمانيا، وفقاً لمصدرين مطلعين على القرار.

ويشير القرار إلى أن إدارة بايدن ليست على استعداد للتنازل عن علاقتها مع ألمانيا بشأن خط الأنابيب، ويؤكد الصعوبات التي يواجهها الرئيس بايدن في تطبيق نهج أكثر صرامة تجاه روسيا.