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قبيل اجتماع "أوبك+".. النفط يتخطى 70 دولاراً مدفوعاً بطلب موسمي متوقع

بئر نفط
بئر نفط
أسعار النفط

قبيل اجتماع "أوبك+".. النفط يتخطى 70 دولاراً مدفوعاً بطلب موسمي متوقع

تحالف "أوبك+" سيلتزم على الأرجح بالوتيرة الحالية لخفض قيود الإنتاج

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سنغافورة - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+"، وبدعم من آمال نمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتلقت الأسعار دفعة كذلك من بيانات صينية، أظهرت زيادة نشاط المصانع بأسرع وتيرة هذا العام في مايو أيار.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أغسطس آب 83 سنتا، أو 1.2% إلى70.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0223 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو نحو 2% إلى 67.61 دولار للبرميل.

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وقال محللون من آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة بحثية اليوم: "في حين تثور مخاوف بشأن زيادة قيود كوفيد-19 في أنحاء آسيا، فإن تركيز السوق منصب أكثر فيما يبدو على زيادة الطلب من الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا".

وذكر مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن المنظمة وحلفاءها، وهو تجمع يعرف باسم "أوبك+"، سيلتزمون على الأرجح بالوتيرة الحالية لخفض القيود على الإنتاج تدريجيا في اجتماع اليوم الثلاثاء، بينما يوازن المنتجون بين توقعات بحدوث انتعاش في الطلب وزيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية.

وقرر تجمع "أوبك+" في أبريل نيسان زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من مايو أيار إلى يوليو تموز، توقعا لزيادة الطلب العالمي، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقال محللو آي.إن.جي إيكونوميكس: "نعتقد بأن السوق ستتمكن من استيعاب المعروض الإضافي، لذلك نتوقع أن يؤكد التجمع (أوبك+) على أنه سيزيد الإنتاج مثلما هو مقرر خلال الشهرين المقبلين".

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