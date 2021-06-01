لجنة أوبك+ الوزارية توصي باستمرار سياسة إنتاج النفط لنهاية يوليو.. وروسيا قلقة

قال مصدران بأوبك بلس إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة توصي باستمرار بسياسة إنتاج النفط المتفق عليها لنهاية يوليو.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي القول اليوم الثلاثاء، إن هناك مخاطر من ضبابية كثيفة في سوق النفط على الرغم من التحسن الكبير عن العام الماضي.

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وارتفعت أسعار النفط اليوم، ولامس خام برنت مستوى 71 دولارا ويجري تداوله عند أعلى مستوياته منذ مارس/ آذار بدعم توقعات بنمو الطلب على الوقود خلال موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يرتفع إنتاج "أوبك+" الجماعي من النفط بمقدار 350 ألف برميل يوميا في الفترة الممتدة بين شهري مايو ويونيو 2021، ثم يرتفع إلى 440 ألف برميل يوميا في شهر يوليو المقبل.

وتخفف السعودية تدريجيا تخفيضاتها الأحادية الإضافية بمقدار مليون برميل يوميا على مدار الأشهر القليلة المقبلة بدءا بزيادات شهرية في الإنتاج تبلغ 250 ألف برميل يوميا في شهر مايو و350 ألف برميل في شهر يونيو الجاري و400 ألف برميل يوميا في شهر يوليو المقبل.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها قد قرروا في أبريل/ نيسان إعادة 2.1 مليون برميل يوميا من المعروض إلى السوق بين مايو/ أيار ويوليو / تموز، توقعا لارتفاع الطلب العالمي رغم تنامي إصابات فيروس كورونا في الهند.