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"أوبك+" تبقي على توقعاتها لنمو الطلب هذا العالم عند 6 ملايين ب/ي

أوبك بلس

"أوبك+" تبقي على توقعاتها لنمو الطلب هذا العالم عند 6 ملايين ب/ي

أعضاء "أوبك+" يجتمعون لمناقشة أي تغيير قد يطرأ على مستويات الخفض

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن اللجنة الفنية لتحالف "أوبك+" قد أبقت على توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 دون تغيير، عند حوالي ستة ملايين برميل يوميا.

ويجتمع أعضاء "أوبك+" اليوم لمناقشة أي تغيير قد يطرأ على مستويات الخفض التي تم الاتفاق عليها سابقا، والتي تهدف إلى زيادة تدريجية في الإنتاج بدءا من مايو تصل إلى 2.1 مليون برميل بنهاية يوليو، وبذلك تصل مستويات الخفض المعمول بها إلى 5.8 مليون برميل يوميا.

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وقالت مصادر بـ"أوبك" إن من المرجح أن يتمسك تحالف "أوبك+" بالوتيرة الحالية للتخفيف التدريجي لقيود المعروض النفطي في اجتماعهم، بينما يوازن المنتجون بين توقعات لتعاف في الطلب وزيادة محتملة في إمدادات الخام من إيران.

ومنذ ذلك القرار، واصل النفط صعوده هذا العام وسجل مكاسب بأكثر من 30% حتى الآن في 2021، ووصل خام برنت القياسي العالمي إلى 70 دولارا للبرميل. لكن احتمالات زيادة الإنتاج الإيراني بينما تحقق طهران تقدما في محادثات لإحياء اتفاقها النووي قيدت هذا الاتجاه الصعودي.

لكن محمد باركيندو الأمين العام لأوبك قال إنه لا يتوقع أن تؤدي الزيادة في الإمدادات الإيرانية إلى حدوث مشاكل.

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