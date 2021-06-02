أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان عند 66.70 دولار للبرميل في يوليو

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الأربعاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان في يوليو/تموز عند 66.70 دولار للبرميل.

كانت الشركة قد عدلت سعر البيع الرسمي لخامها مربان لشهر مارس إلى 65.16 دولار للبرميل.

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يذكر أنه في أعقاب الإعلان عن بدء تداول العقود الآجلة لخام مربان في 29 مارس الماضي، أصبح الخام الرئيسي الذي تنتجه أدنوك متاحاً بصورة أوسع للعملاء في جميع أنحاء العالم.

اكتُشف خام مربان في حقل نفط باب مربان عام 1958، وبدأ البئر، الذي أطلق عليه اسم مربان- 3، إنتاج 3,674 برميل من النفط الخام يومياً عام 1960.

ويمثل خام مربان حالياً نصف إنتاج أدنوك البالغ 4 ملايين برميل يومياً من إجمالي القدرة الإنتاجية للنفط، ويتميز خام مربان بكثافة نوعية تقدر بـ 40 ومحتوى كبريت يبلغ 0.778 حسب معايير معهد النفط الأميركي.