تراجع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.45 مليون ب/ي

خلصت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى تقرير لإنترفاكس نقلا عن بيانات من وزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء، إلى أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 10.45 مليون برميل يوميا في مايو أيار من 10.46 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان.

وقالت الوكالة إن إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 44.21 مليون طن في مايو أيار، مقابل 42.81 مليون طن في أبريل نيسان الذي يقل عدد أيامه بيوم واحد.

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وكانت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" أوصت باستمرار سياسة إنتاج النفط المتفق عليها لنهاية يوليو.

يأتي ذلك في وقت قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس الثلاثاء، إن هناك مخاطر من ضبابية كثيفة في سوق النفط على الرغم من التحسن الكبير عن العام الماضي.

ومن المقرر أن يرتفع إنتاج "أوبك+" الجماعي من النفط بمقدار 350 ألف برميل يوميا في الفترة الممتدة بين شهري مايو ويونيو 2021، ثم يرتفع إلى 440 ألف برميل يوميا في شهر يوليو المقبل.