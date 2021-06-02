مصدران: إنتاج قازاخستان النفطي ينخفض 1% لكن يظل أعلى من حصة أوبك‭+‬

قال مصدران إن قازاخستان أنتجت 6.240 مليون طن من النفط في مايو/ أيار، بانخفاض 0.9% عن أبريل/ نيسان.

ووفقا لحسابات أجرتها رويترز، فإن الرقم الذي يستثني إنتاج مكثفات الغاز بعادل 1.469 مليون برميل يوميا، ويزيد قليلا عن حصتها المحددة في الاتفاق العالمي بين أوبك ومنتجين من خارجها يبلغ 1.463 مليون برميل يوميا.

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وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها ستعوض الإنتاج الزائد هذا الصيف حين يتوقف الإنتاج من حقول كبرى بسبب أعمال صيانة.