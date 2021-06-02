.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصدر الإماراتية تفوز بمناقصة محطة شيرآباد الشمسية بأوزباكستان

الطاقة الشمسية
مشروع لتوليد الطاقة الشمسية
الطاقة المتجددة

مصدر الإماراتية تفوز بمناقصة محطة شيرآباد الشمسية بأوزباكستان

بعد تقديمها أقل سعر في المناقصة

متابع الغاء المتابعة

طشقند - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الطاقة في أوزباكستان اليوم الأربعاء إن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" فازت بمناقصة لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 457 ميغاوات كهروضوئية في منطقة شيرآباد بإقليم سورجان داريا في البلد الواقع بوسط آسيا.

وقدمت مصدر أقل سعر في مناقصة شيرآباد للطاقة الشمسية بلغ 0.0180 دولار لكل كيلووات/ساعة، مما أعطاها الأفضلية بفارق كبير على أربعة منافسين.

المشروع جزء من برنامج أوسع نطاقا لبناء محطات شمسية بطاقة واحد جيجاوات بدعم من البنك الآسيوي للتنمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماسك ملزم بأخذ إذن تيسلا لكن تغريداته تتفلت..رسالة تكشف ماسك ملزم بأخذ إذن تيسلا لكن تغريداته تتفلت..رسالة تكشف
شاهد.. كلمات موجعة على باب غرفة دلال عبد العزيز شاهد.. كلمات موجعة على باب غرفة دلال عبد العزيز
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
حشرات "السيكيدا" تخرج من تحت التراب كل 17 عاما وتجتاح الشرق الأميركي
حشرات "السيكيدا" تخرج من تحت التراب كل 17 عاما وتجتاح الشرق الأميركي
اكتشف المزيد