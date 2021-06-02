مصدر الإماراتية تفوز بمناقصة محطة شيرآباد الشمسية بأوزباكستان

قالت وزارة الطاقة في أوزباكستان اليوم الأربعاء إن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" فازت بمناقصة لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 457 ميغاوات كهروضوئية في منطقة شيرآباد بإقليم سورجان داريا في البلد الواقع بوسط آسيا.

وقدمت مصدر أقل سعر في مناقصة شيرآباد للطاقة الشمسية بلغ 0.0180 دولار لكل كيلووات/ساعة، مما أعطاها الأفضلية بفارق كبير على أربعة منافسين.

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المشروع جزء من برنامج أوسع نطاقا لبناء محطات شمسية بطاقة واحد جيجاوات بدعم من البنك الآسيوي للتنمية.