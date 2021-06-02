.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وكالة الطاقة.. عودة الطلب النفطي لمستويات ماقبل كورونا بهذا الموعد

فاتح بيرول مدير عام الوكالة الدولية للطاقة
فاتح بيرول مدير عام الوكالة الدولية للطاقة
النفط

وكالة الطاقة.. عودة الطلب النفطي لمستويات ماقبل كورونا بهذا الموعد

بدعم من تعافي الطلب من الولايات المتحدة والصين وأوروبا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقعت وكالة الطاقة الدولية عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال عام من الآن، أي بحلول 2022 بدعم من تعافي الطلب من الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وكانت توقعات الوكالة في مارس الماضي تشير إلى عودة الطلب إلى مستوياته السابقة بحلول 2023.

وكان الطلب العالمي على النفط قد تراجع بنحو 9 ملايين برميل يوميا خلال العام الماضي، بتأثير الإغلاقات وتوقف النشاط الاقتصادي وحركة الطيران.

وقال رئيس الوكالة "فاتح بيرول" لبلومبرغ، إن الأسعار ستتجاوز مستويات الـ 70 دولارا مع ارتفاع الطلب، ما لم تتدخل منظمة أوبك لرفع مستويات الإنتاج مجددا.

أظهر استطلاع أجرته رويترز الثلاثاء أن أسعار النفط سترتفع تدريجيا هذا العام مع تجاوز الاقتصادات أزمات الجائحة وتخطي عوامل معاكسة أفرزها تفشي فيروس كورونا في الهند والعودة المحتملة للإمدادات الإيرانية.

وتوقع المسح الذي شمل 45 مشاركا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.79 دولار للبرميل - في سادس زيادة على التوالي للتقديرات خلال 2021 - بارتفاع طفيف عن توقع بلغ 64.17 دولار في أبريل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قبل أن تذهب
حملة تطوعية لفتيات وشبان غزة لإعادة إعمار المدينة
حملة تطوعية لفتيات وشبان غزة لإعادة إعمار المدينة
اكتشف المزيد