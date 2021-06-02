وكالة الطاقة.. عودة الطلب النفطي لمستويات ماقبل كورونا بهذا الموعد

توقعت وكالة الطاقة الدولية عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال عام من الآن، أي بحلول 2022 بدعم من تعافي الطلب من الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وكانت توقعات الوكالة في مارس الماضي تشير إلى عودة الطلب إلى مستوياته السابقة بحلول 2023.

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وكان الطلب العالمي على النفط قد تراجع بنحو 9 ملايين برميل يوميا خلال العام الماضي، بتأثير الإغلاقات وتوقف النشاط الاقتصادي وحركة الطيران.

وقال رئيس الوكالة "فاتح بيرول" لبلومبرغ، إن الأسعار ستتجاوز مستويات الـ 70 دولارا مع ارتفاع الطلب، ما لم تتدخل منظمة أوبك لرفع مستويات الإنتاج مجددا.

أظهر استطلاع أجرته رويترز الثلاثاء أن أسعار النفط سترتفع تدريجيا هذا العام مع تجاوز الاقتصادات أزمات الجائحة وتخطي عوامل معاكسة أفرزها تفشي فيروس كورونا في الهند والعودة المحتملة للإمدادات الإيرانية.

وتوقع المسح الذي شمل 45 مشاركا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.79 دولار للبرميل - في سادس زيادة على التوالي للتقديرات خلال 2021 - بارتفاع طفيف عن توقع بلغ 64.17 دولار في أبريل.