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السعودية ترفع أسعار بيع النفط لآسيا في يوليو

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أسعار النفط

السعودية ترفع أسعار بيع النفط لآسيا في يوليو

بزيادة 20 سنتاً عن يونيو

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سنغافورة - رويترز

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أفادت وثيقة تسعير اليوم الخميس بأن السعودية أكبر مصدري النفط في العالم رفعت أسعار البيع الرسمية في يوليو/تموز لمعظم خاماتها التي تبيعها لآسيا.

وحددت سعر البيع الرسمي في يوليو/تموز لخامها العربي الخفيف عند 1.90 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 20 سنتا عن يونيو/حزيران.

كانت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة يوم الاثنين الماضي، أظهرت أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في يوليو/تموز سيرتفع 3.30 دولار إلى 66.4 دولار للبرميل.

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سعر البيع الرسمي لشحنات يوليو/تموز من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش على مدار مايو/أيار لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 66.10 دولار للبرميل في يوليو/تموز، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.30 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

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