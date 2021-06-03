السعودية ترفع أسعار بيع النفط لآسيا في يوليو

أفادت وثيقة تسعير اليوم الخميس بأن السعودية أكبر مصدري النفط في العالم رفعت أسعار البيع الرسمية في يوليو/تموز لمعظم خاماتها التي تبيعها لآسيا.

وحددت سعر البيع الرسمي في يوليو/تموز لخامها العربي الخفيف عند 1.90 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 20 سنتا عن يونيو/حزيران.

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كانت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة يوم الاثنين الماضي، أظهرت أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في يوليو/تموز سيرتفع 3.30 دولار إلى 66.4 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي لشحنات يوليو/تموز من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش على مدار مايو/أيار لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 66.10 دولار للبرميل في يوليو/تموز، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.30 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.