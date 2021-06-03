السعودية ترفع أسعار بيع النفط لآسيا في يوليو
بزيادة 20 سنتاً عن يونيو
أفادت وثيقة تسعير اليوم الخميس بأن السعودية أكبر مصدري النفط في العالم رفعت أسعار البيع الرسمية في يوليو/تموز لمعظم خاماتها التي تبيعها لآسيا.
وحددت سعر البيع الرسمي في يوليو/تموز لخامها العربي الخفيف عند 1.90 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 20 سنتا عن يونيو/حزيران.
كانت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة يوم الاثنين الماضي، أظهرت أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في يوليو/تموز سيرتفع 3.30 دولار إلى 66.4 دولار للبرميل.
سعر البيع الرسمي لشحنات يوليو/تموز من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش على مدار مايو/أيار لعقد شهر أقرب استحقاق.
وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 66.10 دولار للبرميل في يوليو/تموز، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.30 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.