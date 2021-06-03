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تراجع مخزونات الخام الأميركية في أحدث أسبوع

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تراجع مخزونات الخام الأميركية في أحدث أسبوع

مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت

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رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الخميس، إن مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج مصافي التكرير، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

ونزلت مخزونات الخام 5.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 28 مايو أيار، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 2.4 مليون برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن المخزونات بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 784 ألف برميل.

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وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 358 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، لترتفع معدلات تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية. ونمت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز أن تنخفض 1.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.7 مليون برميل، في مقابل توقعات لتراجع قدره 1.5 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 247 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

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