في مؤشر على عودة النشاط الاقتصادي.. دبي تسجل ارتفاعاً في الطلب على الطاقة

أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن ارتفاع بنحو 10% في الطلب على الطاقة و10% في الحمل الذروي في إمارة دبي، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

وارتفع الطلب على الطاقة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 16,467 غيغاوات ساعة، مقارنة بـ 14,988 غيغاوات ساعة لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 1479 غيعاوات ساعة بنسبة 10%، فيما ارتفع الحمل الذروي من الكهرباء في إمارة دبي منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2021 إلى 7966 ميغاوات، مقارنة بـ 7248 ميغاوات لنفس الفترة في عام 2020، أي بزيادة قدرها 718 ميغاوات وما نسبته 10%.

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وقال الطاير: "يؤشر الارتفاع في الطلب على الطاقة والحمل الذروي في دبي إلى التعافي الاقتصادي وانتعاش مختلف الأنشطة الحيوية في الإمارة".

وأضاف: "نواصل العمل على رفع قدرتنا الإنتاجية من الكهرباء والمياه وكذلك قدرة شبكات النقل والتوزيع، بما يتواكب مع توسع المناطق العمرانية والاقتصادية في دبي، وذلك من منطلق رؤيتنا كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة. وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة 12900 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا".

وتابع: "تعتبر الهيئة واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية المتميزة في العالم، وفق مقارنات معيارية مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، حيث سجلت الهيئة تميزاً في الكفاءة والاعتمادية والاستدامة والإدارة المثلى للبنى التحتية من كهرباء ومياه، وقد حققت الهيئة نتائج منافسة للغاية حتى تفوقت على القطاع الخاص، متجاوزة في ذلك نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في الكفاءة والاعتمادية، تمثل في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة".

كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 5.1% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية، وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت متوسط 1.66 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى أكبر شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.