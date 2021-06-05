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تركيا تعلن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز بالبحر الأسود

رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)
رجب طيب أردوغان
اقتصاد تركيا

تركيا تعلن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز بالبحر الأسود

أردوغان يتوقع المزيد من اكتشافات الغاز الطبيعي في المنطقة

متابع الغاء المتابعة

أنقرة - رويترز

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن تركيا اكتشفت كمية جديدة من الغاز الطبيعي تبلغ 135 مليار متر مكعب بجنوب البحر الأسود، ليصل إجمالي المكتشف بالمنطقة إلى 540 مليار متر مكعب.

وكانت سفينة التنقيب التركية فاتح اكتشفت العام الماضي 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في الحقل سكاريا بغرب البحر الأسود، وهو أكبر اكتشاف في تاريخ البلاد.

وأضاف أردوغان، متحدثا في مناسبة بمحافظة زنغولداق المطلة على البحر الأسود، أن الاكتشاف الجديد يقع في البئر أماسرا-1، مضيفا أنه يتوقع مزيدا من "الأخبار السارة" من المنطقة.

تستخدم تركيا اثنتين من سفن التنقيب الثلاث التي تملكها لتسريع تطوير الحقل. وقال وزير الطاقة فاتح دونمز الشهر الماضي إن سفينة تنقيب ستفتح آبار اختبار جديدة للتحقق من أرقام الاحتياطيات بينما ستطور الثانية آبار الاختبار لتصبح آبار إنتاج.

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تطمح تركيا لضخ الغاز من سكاريا في شبكتها الرئيسية العام 2023، على أن يبدأ الإنتاج بمعدلات مستقرة قابلة للاستمرار في 2027 أو 2028. وقال دونمز إن الحقل سيصل إلى وضع الإنتاج الكامل بعد خطة تطوير من أربع مراحل.

وسيتطلب ربط الآبار الجديدة في المنطقة بالشبكة الرئيسية مد خط أنابيب بطول 160 كيلومترا على الأقل، وسيتعين على أنقرة تشييد محطة لاستقبال الغاز في غضون عامين وفقا للجدول الزمني لخططها.

تركيا فقيرة في النفط والغاز وتعتمد اعتمادا كثيفا على الاستيراد من روسيا وأذربيجان وإيران، إلى جانب مشتريات من الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر. وبلغت وارداتها 48.1 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، مرتفعة 6% عن السنة السابقة، وجاء ثلث تلك الكمية من روسيا.

تنقب تركيا عن موارد النفط والغاز في المتوسط أيضا، حيث أثارت أنشطتها في مياه متنازع عليها توترات مع اليونان والقبرص.

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