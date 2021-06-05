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رئيس روسنفت الروسية يحذر من نقص النفط مع السعي للطاقة الخضراء

روسنفت الروسية
روسنفت الروسية
النفط

رئيس روسنفت الروسية يحذر من نقص النفط مع السعي للطاقة الخضراء

أمر قضائي لشركة شل بإجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون يمثل تحدياً جديداً لشركات النفط الكبرى

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دبي - العربية.نت

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قال إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت اليوم السبت، إن العالم يواجه نقصا حادا في النفط بسبب قلة الاستثمارات وسط مساعٍ للاتجاه إلى الطاقة البديلة، بحسب "رويترز".

كما أبلغ جلسة للمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ عبر الإنترنت بأن أمرا قضائيا لشركة شل بإجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون يمثل أحد أشكال المخاطر الجديدة التي تواجهها شركات النفط الكبرى.

واصل النفط مكاسبه الجمعة، متجاوزا 72 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو 2019، حيث ساعد انضباط الإمدادات في "أوبك+" وتعافي الطلب على مواجهة المخاوف بشأن عمليات التطعيم المتفاوتة في جميع أنحاء العالم.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الثلاثاء الماضي، إنهم سيلتزمون بقيود الإمدادات المتفق عليها. وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي يوم الخميس انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

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