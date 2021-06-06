"البترول الوطنية الكويتية" تعيد طرح المناقصات الخاصة بمشاريعها المستقبلية

قال مصدر نفطي مطلع، إن شركة البترول الوطنية الكويتية ستعيد طرح المناقصات الخاصة بمشاريعها المستقبلية؛ للجهات الراغبة في المشاركة بتلك المناقصات، من خلال إرسال بريد إلكتروني لتلك الجهات، وفي وقت كاف تستطيع من خلاله الشركات المتقدمة الاستعداد بشكل جيد للتجهيز للمناقصة بحسب الإجراءات المتبعة للمناقصات.

وأضاف المصدر أنه خلال مدة الترسية ستكون هناك متابعة حثيثة مع الشركات الراغبة في الحصول على المناقصات المطروحة، لبيان مدى الالتزام بالوقت المحدد للمناقصة، والالتزام بتوفير البيانات والوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها.

مادة اعلانية

وأوضح أن ذلك حتى لا يكون هناك أي تأخير في تنفيذ العقود الجديدة عند توقيعها مع الجهة التي تمت الترسية عليها، نقلاً عن صحيفة "الجريدة"، الكويتية، اليوم الأحد.

وأشار إلى أن ذلك الإجراء قد يغني عن اللجوء إلى العقود المؤقتة التي يحدث فيها بعض التأخير بالدورة المستندية، وذلك للالتزام بتحقيق كل متطلبات اللجان الإضافية، ولضمان عدم تأخير بعض المقاولين العاملين بالعقود المؤقتة في تقديم العطاءات أو الوثائق المطلوبة لتوقيع العقود في الأزمنة المحددة، كاشفا أن الشركة تقوم حاليا بكل ما هو مطلوب لمراعاة الدقة في تحديد القيم التقديرية للمناقصات التي تحتاجها الشركة بصفة دورية.