.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أكبر تاجر للنفط بالعالم: أوبك+ تحكم سيطرتها على السوق

\\فيتول\\ تقوض جهود الغرب بشراء زيت الوقود الإيراني
شركة فيتول أكبر تاجر للنفط في العالم
النفط

أكبر تاجر للنفط بالعالم: أوبك+ تحكم سيطرتها على السوق

مع تباطؤ إنتاج أميركا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، إن مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية وروسيا، تتحكم في أسعار النفط الخام، تزامنا مع تباطؤ إنتاج أميركا بعيدا عن مستويات ما قبل الوباء.

وأضاف مايك مولر، رئيس قسم آسيا بمجموعة "فيتول"، في مؤتمر افتراضي، إن التراجع في عمليات الحفر والإنتاج في الولايات المتحدة يحد من منافستها لجهود مجموعة المنتجين في إدارة الأسواق.

وأضاف مولر: "هناك تصور في السوق أن السيطرة لصحال (أوبك+). سيستغرق إنتاج النفط الأميركي وقتًا طويلاً للعودة إلى مستويات الإنتاج التي شهدها قبل تفشي فيروس كورونا"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ولا يزال منتجو النفط في الولايات المتحدة يستخدمون منصات التنقيب التي اعتادوا استخدموها قبل تفشي فيروس "كورونا"، فيما تخفف مجموعة "أوبك+" زيادة ضخ البراميل إلى السوق مع تعافي الطلب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
"ذراع كوفيد".. عارض مزعج للقاحات كورونا
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد