أكبر تاجر للنفط بالعالم: أوبك+ تحكم سيطرتها على السوق

قالت أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، إن مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية وروسيا، تتحكم في أسعار النفط الخام، تزامنا مع تباطؤ إنتاج أميركا بعيدا عن مستويات ما قبل الوباء.

وأضاف مايك مولر، رئيس قسم آسيا بمجموعة "فيتول"، في مؤتمر افتراضي، إن التراجع في عمليات الحفر والإنتاج في الولايات المتحدة يحد من منافستها لجهود مجموعة المنتجين في إدارة الأسواق.

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وأضاف مولر: "هناك تصور في السوق أن السيطرة لصحال (أوبك+). سيستغرق إنتاج النفط الأميركي وقتًا طويلاً للعودة إلى مستويات الإنتاج التي شهدها قبل تفشي فيروس كورونا"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ولا يزال منتجو النفط في الولايات المتحدة يستخدمون منصات التنقيب التي اعتادوا استخدموها قبل تفشي فيروس "كورونا"، فيما تخفف مجموعة "أوبك+" زيادة ضخ البراميل إلى السوق مع تعافي الطلب.