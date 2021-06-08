صادرات أميركا من النفط ترتفع إلى 3.24 مليون برميل يوميا في أبريل

أظهرت بيانات من مكتب تعداد الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن صادرات النفط الخام الأميركية وصلت إلى 3.24 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان مقارنة مع 2.61 مليون برميل يوميا في مارس/ آذار.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات إلى هولندا بلغت 425 ألف برميل يوميا في حين بلغت الصادرات إلى الهند 370 ألف برميل يوميا وإلى كندا 354 ألف برميل يوميا.

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وتنشر بيانات التجارة الخارجية للنفط من مكتب تعداد الولايات المتحدة قبل أسابيع من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي تحظى بمتابعة وثيقة.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة، التي تستند في أرقامها إلى بيانات مكتب التعداد، تقريرها في نهاية الشهر الحالي.